Ausbildung zur hospizlichen Begleitung in Iserlohn

Iserlohn. Eine Aus- und Fortbildung beim Hospiz bietet das Bildungsforum der Awo in Iserlohn an. Der Kurs wendet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich in der Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase engagieren möchten. Eingeladen sind aber auch Hauptamtliche aus Pflegeeinrichtungen oder ambulante Pflegekräfte, die sich intensiver mit der Thematik befassen wollen.

Der erste Termin ist am Samstag, 15. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Büro des Hospizvereins Iserlohn, Im Weingarten 5 in Iserlohn. Der Kurs wird im neuen Jahr fortgesetzt. Weitere Infos gibt es beim Awo-Bildungsforum, Tel. 02371 / 2192621 oder bildungsforum@awo-ha-mk.de sowie auf der Website des Hospizvereins Iserlohn e.V. www.hospizverein-iserlohn.de.