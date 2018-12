Bedrohung mit Baseballschläger

Iserlohn. Mit einem Baseballschläger bedrohte ein Mann am Dienstag, 18. Dezember, in der Wallstraße Bauarbeiter. Der Mann habe zunächst gefordert, dass die Straßenbauarbeiter ihre Wagen wegfahren sollten, gewürzt mit den entsprechenden Kraftausdrücken. Dann sei er mit einem Baseballschläger angerückt und habe schreiend auf eine Baustellen-Leuchte eingeschlagen. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten schrie er an und bedrohte sie verbal. Er wurde schließlich in Handfesseln zur Polizeiwache gebracht und von einer Ärztin zwangseingewiesen.