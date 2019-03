Dieb bestiehlt 86-Jährigen im Parkhaus

Iserlohn. Ein 86-jähriger Iserlohner war am Mittwoch, 13. März, 12.45 Uhr, im Parkhaus eines Kaufhauses am Schillerplatz. An einem Ticketautomaten verwickelte ihn ein Täter in ein Gespräch und bat um Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior zückte seine Geldbörse. Kurz darauf waren die Geldscheine verschwunden. Der Dieb verschwand aus dem Ausgang Richtung Schillerplatz-Brunnen.

Beschreibung: ca. 30-40 Jahre alt, Deutsch mit Akzent, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, kein Bart und keine Brille.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.