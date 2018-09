Iserlohn. (ots) Am 08.09.2018 schlug ein bisher unbekannter Täter das Glas der Haupteingangstür eines Baumarktes in der Osemundstraße ein und gelangte so in den Innenraum. Dort entwendete er aus einer Auslage einen Akkubohrer der Marke Bosch. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter und/oder Fahrzeuge im Bereich der Osemundstraße nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.