Einbruch in Geschäft – Aufmerksamer Zeuge

Iserlohn. (ots) Am 09.09.2018, gegen 01.50 Uhr, bemerkte ein Zeuge, wie sich eine männliche Person an der Eingangstür eines Geschäftes An der Schlacht „zu schaffen machte“. Der Zeuge begab sich daraufhin in Richtung des Geschäftes. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die männliche Person bereits im Geschäft. Als sie den Zeugen bemerkte, der über Notruf die Polizei verständigte, kam er aus dem Geschäft heraus und entfernte sich in Richtung An der Schlacht. Der Zeuge verfolgte die Person, verlor sie jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen.

Der Zeuge beschrieb den Mann wie folgt: Männlich, ca. 25-35 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 180-185cm groß, Glatze, bekleidet mit Bluejeans-Hose, grauem Sweatshirt mit Kapuze, darüber eine grüne Jacke. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.