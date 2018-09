Einbruch in Iserlohner Gaststätte

Iserlohn. (ots) In der Nacht vom 11.09.2018 auf den 12.09.2018 haben bisher unbekannte Täter eine Gaststätte in der Straße Im Kühl heimgesucht. In der Gaststätte durchsuchten sie diverse Schränke nach Beute. Weiterhin versuchten sie einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Dies misslang jedoch. Entwendet wurde letztlich Bargeld in geringer Höhe. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und / oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Im Kühl nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.