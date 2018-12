Hemer. Einer Hemeranerin wurde am Donnerstag, 27. Dezember, in einem Discount-Markt an der Elsa-Brandström-Straße die Geldbörse gestohlen. Der Diebstahl passierte während ihres Einkaufs zwischen 18.00 und 18.20 Uhr. An der Kasse stand die Kundin plötzlich ohne Geld da. In dem schwarzen Portemonnaie steckten neben Bargeld Ausweise, Versicherungs- und Bankkarten.