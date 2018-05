Märkischer Kreis. (Red./pmk) Der Märkische Kreis möchte dem Nachwuchs wieder eine Bühne bieten. Deshalb steigen acht heimische Nachwuchsbands Mitte November beim Bandcontest „Beat the Band“ im Festsaal Hohe Steinert in Lüdenscheid im wahrsten Sinne des Wortes gegeneinander in den Ring.

Veranstaltet wird der Contest vom Märkischen Kreis in Zusammenarbeit mit dem Verein „KultStädte aus Lüdenscheid. Dessen Vorsitzende Klaus Sonnabend und Ingo Starink haben sich für den Bandabend etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. „Jede Band spielt mit dem gleichen Equipment in einem Boxring, den wir aufbauen. Jede Gruppe hat drei Runden, also maximal sechs Minuten Zeit, Jury und Publikum für sich zu begeistern“, erklärt Ingo Starink.

„Wenn acht Bands gegeneinander antreten, können wir ein Viertel-, ein Halbfinale sowie ein Finale veranstalten“, ergänzt Klaus Sonnabend. Angestoßen worden war die Aktion vom Kulturausschuss es Märkischen Kreises auf Antrag der SPD. Die Kreispolitiker suchten nach dem Aus des Burgrocks nach einem neuen Weg, heimischen Nachwuchsbands eine Auftrittsmöglichkeit zu verschaffen.

Deshalb wurden 10.000 Euro für solch ein Projekt in den Kreishaushalt eingestellt. „Wir wollten schräger, anders, hipper werden“, erläutert Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus beim Kreis, die Besonderheit des Bandcontests. Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper ergänzt: „Ich kenne so eine Art, den musikalischen Nachwuchs zu fördern, noch nicht. Das hört sich ganz spannend an.“

Teilnahmeberechtigt sind alle Gruppen aus dem Märkischen Kreis. Die Musiker dürfen nicht älter als 27 Jahre sein, Einschränkungen hinsichtlich der Musikrichtung gibt es nicht. „Es müssen nur eigene Stücke gespielt werden“, gibt Klaus Sonnabend vor. Die nur kurze Auftrittszeit bei jeder Runde erfordere von jeder Band „ein wohl überlegtes Konzept“, um zu überzeugen.

Bewerben können sich heimische Bands ab dem 1. Juni. Dann wird die Seite für den Bandcontest auf der Homepage www.kultstaedte.de freigeschaltet. Dort können die Gruppen alle Bandinfos, Fotos und Demoversionen ihrer Stücke abspeichern.

Eine fachkundige Jury wird die Vorauswahl treffen. Am Freitag, 16. November, steigen die acht ausgewählten Gruppen im Festsaal Hohe Steinert in Lüdenscheid ab 19 Uhr in den Ring.

Den Sieger-Bands winken lukrative Preise – ein mit Gage belohnter Auftritt auf der „KultStädte“-Bühne beim Lüdenscheider Stadtfest, eine Musikvideo-Produktion, ein Wochenende im Tonstudio sowie ein Einkaufsgutschein für einen Musikstore.