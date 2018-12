Metallrohre gestohlen

Altena. An der Westiger Straße wurden am Donnerstag, 27. Dezember, Metallrohre aus einem leerstehenden Gebäude gestohlen. Ein Zeuge beobachtete um 15.20 Uhr zwei Personen mit einem weißen Transporter, welche die Rohre in ihr Fahrzeug luden. Der Zeuge sprach die Männer an. Die rechtfertigten sich damit, dass das Gebäude doch leer stehe. Als die Polizei eintraf, waren die Männer bereits fortgefahren.

Die abgelesenen Kennzeichen waren falsch. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.