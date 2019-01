Nach Diebstahl im Supermarkt: Seniorin bekommt Eigentum zurück

Iserlohn. Nach einem Handtaschendiebstahl hatte eine 75-jährige Iserlohnerin doppeltes Glück: Eine Überwachungskamera filmte den Diebstahl. Ein Ladenmitarbeiter entdeckte die Diebin an einer Bushaltestelle.

Am Montag kurz nach 13 Uhr kaufte eine 75-jährige Iserlohnerin in dem Supermarkt an der Walter-Jost-Straße ein. Ihre beiden Taschen legte sie in den Einkaufswagen. Als sie den Wagen einen Augenblick aus den Augen ließ, griff eine andere Kundin zu und nahm die Stoffbeutel an sich. In einer der Taschen steckte die Geldbörse mit Bargeld, Ausweis und diversen Bank- und Kundenkarten. Erst an der Kasse bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Stoffbeutel. Sie wandte sich an die Mitarbeiter. Die gingen sofort hilfsbereit daran, die Aufnahmen der Überwachungskamera zu sichten und entdeckten tatsächlich die Diebin. Als die Polizei eintraf, werteten die Mitarbeiter gerade die Aufnahmen aus. Die Nahbereichsfandung nach der gesuchten Person verlief negativ. Dafür entdeckte ein Supermarkt-Mitarbeiter um 14.25 Uhr die Gesuchte: Sie stand mit einer Freundin an der Bushaltestelle in der Liebigstraße.

Der engagierte Mitarbeiter hielt die 22-jährige Frau aus Iserlohn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegenüber der Polizei gestand die Frau den Diebstahl. Das Diebesgut hatte sie dabei. Kurz nach 15 Uhr konnten die Polizeibeamten der erfreuten 75-Jährigen ihr Eigentum zurückgeben. Leider werden immer wieder vor allem ältere Menschen beim Einkaufen Opfer von Dieben. Oft legen Kunden ihre Handtaschen oder Einkaufsbeutel in den Korb. Oft müssen die Diebe nicht einmal selbst Ablenkungsmanöver starten: Sie brauchen nur einen kleinen Augenblick, wenn ihre Opfer zum Beispiel etwas im Regal suchen, um in den Korb zu greifen. Bevor die Kunden überhaupt das Fehlen ihrer Geldbörse bemerken, haben die Diebe das Weite gesucht. Deshalb rät die Polizei, Handtaschen immer direkt am Körper zu tragen und Wertsachen am besten eng am Körper in Innentaschen zu stecken.