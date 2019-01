Raub auf Autofahrerin

Iserlohn. Mit vorgehaltener Waffe hat am Montagabend ein Unbekannter eine Autofahrerin in der Hochstraße überfallen. Die 56-Jährige Iserlohnerin saß gegen 19.40 Uhr in ihrem Kleinwagen. Ein Mann öffnete die Beifahrertür, hielt ihr eine Schusswaffe entgegen und ergriff die im Fußraum liegende Handtasche. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung Hans-Böckler-Straße. Durch die Hilferufe der Frau wurden sofort einige Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. In der Umhängetasche steckten neben Bargeld Ausweise und Bankkarten. Der Räuber ist etwa 1,95 Meter groß. Er trug eine Jeanshose und eine schwarze Jacke. Die Polizei in Iserlohn bittet um Hinweise unter Tel. 02371/9199-0.