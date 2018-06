Roosters verpflichten erfahrenes Duo

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben einen weiteren neuen Stürmer für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Von den Manchester Monarchs wechselt der 32 Jahre alte US-Amerikaner Jordan Smotherman zum zweiten Mal an den Iserlohner Seilersee.

Der 1,91 Meter große Außen, der auf der linken und der rechten Seite eingesetzt werden kann, hatte schon einmal bei den Sauerländern einen Vertrag unterzeichnet, der im Sommer 2016 aus gesundheitlichen Gründen aber keine Gültigkeit erlangte, da Smotherman die notwendige medizinische Untersuchung nicht bestand. Damals begleiteten die Roosters den Genesungsprozess des Stürmers, Manager Karsten Mende blieb mit ihm in stetem Kontakt und entschied gemeinsam mit Cheftrainer Rob Daum ihn jetzt erneut an den Seilersee zu holen. „Jordan war in der vergangenen Saison nicht nur Topskorer der Monarchs, sondern auch einer der wichtigsten Spieler auf dem Eis sowie abseits des Eises. Das hat uns auch Jeff Giuliano bestätigt, der als Assistenz-Trainer in Manchester unter Vertrag steht. Ich freue mich sehr, Jordan endlich in der Mannschaft zu haben“, so Roostersmanager Karsten Mende.

Auch Smotherman selbst ist gespannt auf den zweiten Versuch am Seilersee.

„Ich habe hervorragende Erinnerungen an die wenigen Tage. Damals war es natürlich sehr hart für mich, aber die Herzlichkeit der Menschen und die Professionalität der gesamten Organisation sind mir sehr präsent geblieben. Außerdem haben Karsten und ich in all der Zeit in Kontakt gestanden – ich wusste immer um das Interesse der Roosters“, unterstreicht Smotherman selbst. Er hat sich in der vergangenen Saison trotz vieler anderer Angebote für den Standort Manchester entschieden, da die Stadt nicht nur nah an seinem Heimatort liegt, sondern auch einer der vielleicht besten Orte ist, um Eishockey zu spielen. „Wir hatten eine herausragende Mannschaft in einer Organisation, die noch immer auf AHL-Niveau arbeitet.“ Der US-Amerikaner stand in insgesamt 79 Partien für sein Team auf dem Eis, schoss 37 Tore und bereitete weitere 40 Treffer vor. Im Playoff-Viertelfinale kam dennoch das Aus. Smotherman selbst ist wieder komplett gesund, was man nicht nur an seiner herausragenden Leistung in den Playoffs sah.

Gleichzeitig unterzeichnete auch der 31-jährige Verteidiger Daine Todd einen Vertrag am Iserlohner Seilersee. Der Rechtsschütze wechselt zunächst für die kommende Saison aus der schwedischen Eliteliga ins Sauerland. „Ich hatte an Daine schon vor einigen Jahren Interesse, habe auch mal gegen ihn gecoacht. Auch wenn wir ihn aktuell nicht selbst in Augenschein genommen haben, wissen wir um seine Stärken“, betont Cheftrainer Rob Daum. Er und Manager Karsten Mende haben in den letzten Wochen sehr intensiv Erkundigungen über Todd eingeholt und sich dann entschieden, ihn unter Vertrag zu nehmen. „Unter anderem Niklas Sundblad, sein letztjähriger Trainer, hat menschlich und sportlich nur Positives zu berichten gehabt.

Das hat uns in unserer Entscheidung bestätigt“, ergänzt Manager Karsten Mende.

2013 begann Todds Profikarriere in der AHL bei den Portland Pirates. Zwölf Monate später folgte der erste Wechsel nach Europa. Bis 2016 spielte er in der KHL für Jokerit Helsinki, dann setzte der Neuzugang seine Karriere in der schwedischen Eliteliga in Luleå und Örebro fort.

Beide Spieler werden am 01. August in Iserlohn erwartet.