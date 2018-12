Weiterer Diebstahl aus Lkw

Letmathe. Im Industriegebiet Helle wurde am Wochenende ein weiterer Lkw aufgebrochen. Damit erhöht sich die Zahl der betroffenen Lastwagen auf drei. Als der Fahrer am Montagmorgen zu seinem Lkw kam, der an der Straße „Zur Helle“ parkte, stand die Beifahrertür auf und die Fahrerkabine war durchwühlt. Auch in diesem Fall nahmen die Autoknacker ein Navigationsgerät der Marke Becker sowie einen Frachtgutscanner der Fa. Speralux mit.

Die Polizei in Letmathe bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.