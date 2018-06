Schwerte. Der Aktionskreis Pater Beda konnte sich kürzlich direkt bei Eberhard Vickermann, dem verlässlichen Organisator und Bruder des verstorbenen Franziskanerpaters Pater Beda, herzlich für seinen über 50-jährigen Einsatz bei der sehr erfolgreichen Altpapier- und Altkleidersammlung bedanken.

75 treue Helfer waren bei der 100. Aktion dieser Art in Schwerte unterwegs. Auch ihnen gilt der große Dank des Aktionskreises. Bürgermeister Dimitrios Axourgos bedankte sich ebenfalls herzlich für das langjährige Engagement für die gute Sache und packte mit Bauhofmitarbeitern und weiteren Mitgliedern der Stadtverwaltung beim Verladen am Schwerter Bahnhof mit an.

Zu guter Letzt wurde Eberhard Vickermann im Namen der vielen Begünstigten der Sammelaktionen ein Bild aus Brasilien überreicht.