Schwerte. Zum 16. Weihnachtsmarkt in Schwerte-Ost lädt die Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft Schwerte am Samstag, 8. Dezember, ein. Auch in diesem Jahr gibt es von 15 bis 21 Uhr auf dem Festplatz Heinrich-Wick-Straße kunsthandwerkliche Krippen, Taschen, Kinderkleidung, Weihnachtsdekoration, Betondeko und vieles mehr an weihnachtlich dekorierten Ständen.

Ein Schmied gibt den Besuchern einen Einblick in sein Handwerk. Die kleinen Besucher können sich auf ein nostalgisches Karussell, weihnachtliches Basteln und einen Besuch vom Nikolaus freuen.