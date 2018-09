Schwerte. Noch klein, aber schon engagiert: Am Donnerstag startete der Schülerhaushalt an der Grundschule Lenningskamp. Er bietet den jungen Schwerterinnen und Schwertern die Möglichkeit, sich in ihrem Lebensumfeld Schule zu engagieren und zu beteiligen. Nach dem ersten Schülerhaushalt Anfang dieses Jahres an der Grundschule Villigst ist es die zweite Aktion mit diesem Namen. Die Villigster Kinder entschieden sich übrigens für Fußballtore.

Demokratischer Auswahlprozess

Das Ganze funktioniert so: Schwerter Sponsoren und die Stadt Schwerte stellen gemeinsam 500 Euro zur Verfügung und stoßen damit einen demokratischen Auswahlprozess an. Hierzu entwickeln die Kinder Ideen und Vorstellungen, mit denen sie ihre Schule gestalten wollen. Die Schülerinnen und Schüler können sich überlegen, wie sie dieses Geld einsetzen möchten. Jedes Kind darf einen Vorschlag machen. Die Klassengemeinschaft wählt dann eine besonders gute Idee aus und stellt diese auf einem Plakat dar.

Mehrheiten finden

Alle Plakate aus allen Klassen werden dann drei Wochen lang im Foyer der Schule vorgestellt. Hier werben die Kinder in den Pausen für ihre Vorschläge und versuchen, jeweils Mehrheiten für ihre gute Idee zu finden.

Ausgewählt wird die beste Idee in einer geheimen Wahl am 29. November mit Wählerverzeichnis, Stimmzettel, Wahlkabinen und anschließender öffentlicher Auszählung. Ganz so, wie es die Großen bei den Wahlen machen. Die Vorbereitung und Ausführung liegt ganz in Händen des Schülerparlamentes, dem die Klassensprecherinnen und Klassensprecher aus allen Klassen angehören. Die Erwachsenen unterstützen das Projekt, wo sie gebraucht werden, haben aber weder ein Stimmrecht noch sind sie bei der Ideenfindung gefragt. Nach der Wahl stellen die Kinder des Schülerparlamentes die Idee im Schulausschuss der Stadt vor.

Teil des Konzepts Bürgerkommune

Der Schülerhaushalt ist eine Maßnahme aus einem Gesamtkonzept zur Entwicklung Schwertes hin zur Bürgerkommune, dass von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bürgerengagement, der Politik, der Verwaltung und der Wirtschaft gemeinsam entwickelt wurde.

Ohne die nachfolgend genannten Sponsoren wäre die Umsetzung des Schülerhaushaltes nicht möglich: Volksbank Schwerte, Sparkasse Schwerte, Stadtwerke Schwerte, Diagramm Halbach, Rotary Club Schwerte, Schrezenmaier Kältetechnik und BKK VDN.