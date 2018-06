Schwerte. (ots) Am Sonntag, 24. Juni, drangen unbekannte Täter zwischen 1.30 und 16.45 Uhr in eine Shisha-Bar an der Hagener Straße in Schwerte ein.

Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse und zerstörten die komplette Innenausstattung. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise, die zuer Ergreifung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummern 02304 / 921-3320 entgegen.