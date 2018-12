Schwerte. Am Montag, 03. Dezember, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Helenenweg ein. Die Einbrecher durchsuchten das Haus. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend angegeben werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.