K.R.A.S.S. unplugged

Schwerte. Die krassen Jungs aus Schwerte sind am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. März, jeweils ab 19.30 Uhr in Halle 3 der Rohrmeisterei „unplugged“ und mit intimer Streicherbegleitung zu erleben. Der Vorverkauf für die zweite Show am Freitag wurde bereits beendet, an der Abendkasse werden aber noch Tickets zum Preis von 18 Euro erhältlich sein. Für die erste Show am Donnerstag gibt es noch einige Restkarten im Vorverkauf in der Rohrmeisterei oder online für 15 Euro.