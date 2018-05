Schlagerstar Ross Anthony beim Schwerter Sommer-Open-Air

Schwerte. „Uns ist in diesem Jahr ein musikalisch großer Coup gelungen“, so der sichtlich stolze Vereinsvorsitzende Hans Haberschuss, als er kürzlich das Showprogramm für das ETuS/DJK-Sommer Open Air bekannt gab, das in diesem Jahr am Samstag, 30. Juni, im EWG-Sportpark an der Schützenstraße stattfindet.

„Mit Schlagerstar Ross Anthony dürfen wir einen Interpreten begrüßen, der seit vielen Jahren zu den Top-Stars der Musikszene gehört“, so Hans Haberschuss weiter. 2018 geht Ross Antony erneut mit Florian Silbereisen in über 30 Städten auf große Deutschland-Tournee und wird wieder in zahlreichen TV-Shows zu Gast sein.

Alter Bekannter

Ein alter Bekannter führt erneut durch das musikalische Programm des Abends. Frank Neuenfels wird auch im elften Jahr hintereinander das Sommer-Open Air moderieren und hat die direkte Verbindung zu Ross Antony hergestellt.

Auch dürfen sich die Gäste auf Event-DJ Christian Giesler freuen. Christian Giesler gehört seit vielen Jahren national und international zu den TOP-DJs der Partyszene und hat bereits beim ersten Schwerter Oktoberfest im vergangenen Jahr für eine großartige Stimmung gesorgt.

Karten sichern

Einen neuen Service hält der Veranstalter beim Ticketverkauf bereit. Erstmalig können sich die Gäste ihre Tickets direkt daheim am PC oder Laptop als Online-Ticket ausdrucken oder als Mobile-Ticket auf ihrem Smartphone abspeichern.

Online-Tickets sind zum Preis von 13,50 Euro (zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr) erhältlich beim Ticketportal EventJet unter https://eventjet.at/ticketjet und im Café Herrlich, in der Bäckerei Aßhoff (Schützenstraße 34a / Lidl-Filiale und an der Lichtendorfer Straße 30), bei der Access-Tankstelle an der Schützenstraße 18 und im ETuS/DJK Vereinsheim im EWG-Sportpark.

Der Einlass zum großen Sommer-Open-Air ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets an der Abendkasse kosten 17 Euro.