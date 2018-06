Ergste. Am zweiten Tag der Schwerter Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball ging die Konkurrenz im Mixed an den Start. 16 Teams aus verschiedenen Klubs von Hamm bis Düsseldorf spielten am Wochenende im Elsebad die Stadtmeister aus.

Bei besten Wetterbedingungen und ohne jegliche Regengefahr herrschte beste Stimmung auf der Beachanlage im Ergster Elsebad. Erst um 19.30 Uhr durfte Cheforganisator Jörg Wagnener am Sonntag den Titelträger küren.

Die letztjährigen Stadtmeister konnten ihren Titel verteidigen, denn das Duo Carmen Wolff und Timo Hilker gewannen bereits im letzten Jahr die Schwerter Titelkämpfe.

Im Finale setzten sich die Abonnementsieger gegen Nele Hoja und Adrian Reutter mit 2:0 (15:9, 15:11) recht klar durch. Aber auch das zweitplatzierte Team aus Düsseldorf / Schwerte spielte ein gutes Turnier.

Spannend ging es im kleinen Finale um Platz 3 zu. Erst in der Verlängerung besiegten Markus und Maria Bürger das Team „Anneundme“ mit Jens Heinemann und Anna Lehmkühler mit 2:1 (15:7, 17:19, 15:11).