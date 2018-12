Schwerte. Nach der Spendenaktion der „Borussen Schwerte Ruhr“, die kürzlich mit einem Stand in der Fußgängerzone stattfand, konnte jetzt die gefüllte Spendenbox mit dem Betrag von 700 Euro an das Hospiz übergeben werden. Das ganze Aktion wurde von den Mitgliedern der „Borussen Schwerte Ruhr“ organisiert und durchgeführt. Ein großer Dank geht an dauch an die Sponsoren für tatkräftige Unterstützung.