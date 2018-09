terra sports – Gewinnen und kostenlos trainieren

Schwerte. Keine Zeit für lange Trainingseinheiten im Fitnesstudio? Und trotzdem fitter werden, Fett abbauen und Bizeps bekommen? Das geht – bei terra sports an der Mährstraße 1. Dort dauert das Training mit Elektrostimulation (EMS) nur 20 Minuten die Woche. Wer das mal antesten möchte, ist herzlich willkommen. Und gewinnen kann man auch noch. Verlost werden zwei Monatspakete mit vier EMS-Trainingseinheiten plus Komfort-Service.

Individuelles Trainingsprogramm

Wer eine Alternative zum herkömmlichen Fitnessstudio sucht und ein Training bei terra sports in Schwerte ausprobieren möchte, kann sich gern einen Termin zum kostenlosen Probetraining sichern. Nach einem Beratungsgespräch werden Körperdaten ermittelt. Damit wird die Grundlage für den eigenen Trainingsweg gelegt. Der individuelle Trainingsplan wird dann einmal pro Woche mit dem Personal Trainer ausgeführt.

Muskelaufbau, Bindegewebsstraffung, Abnehmen, Bauch, Beine und Po wieder in Form bringen und die Körperhaltung optimieren – das macht terra sports in 20 Minuten pro Woche möglich. Besonderen Wert wird auch auf den Gesundheitsaspekt gelegt. Mit dem EMS-Training wird die Tiefenmuskulatur stimuliert und aufgebaut – für einen schmerzfreien, gesunden Rücken. Ein weiteres Plus: terra sports bietet flexible Tarife an. Auch ein monatlich kündbares Abo ist möglich.

Jetzt gewinnen

Verlost werden zwei Monatspakete mit jeweils vier EMS-Trainingseinheiten bei terra sports an der Mährstraße 1 plus Komfort-Service. Der Komfort-Service beinhaltet das Trainingsoutfit, Funktionssocken, zwei Handtücher – eins für das Training und eins für die Dusche danach. Gesamtwert des Gewinns für eine Person: 140 Euro. Das sind 120 Euro pro vier Einheiten EMS-Training und 20 Euro für den Komfort Service.

Wie gewinnen? Einfach eine Mail an schwerte@wochenkurier.de schicken, diese mit vollständigem Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Stichwort „terra sports“ versehen und folgende Frage beantworten: Wie viele Minuten dauert das Training mit Elektrostimulation (EMS) bei terra sports, für das man nur einen Termin pro Woche braucht?

Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 11. September, um 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden dann ebenfalls per Mail informiert. Viel Glück – und viel Spaß beim EMS-Training bei terra sports in Schwerte!