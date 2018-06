Vandalen setzten Abfalleimer in Schwerte in Brand

Schwerte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schwerte stellten am Dienstagmorgen wieder einmal eine üble Form des Vandalismus fest. In der Nacht zum Dienstag wurden im größeren Bereich rund um die Straße „Im Reiche des Wassers“ insgesamt neun Abfallbehälter in Brand gesetzt.

Fünf dieser Abfallbehälter wurden vollständig zerstört und mussten ausgetauscht werden. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 175 Euro. Die Stadt Schwerte hat Anzeige erstattet und bittet um Hinweise an die Polizei.

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Fall: Das Beschwerdemanagement der Stadt hatte bereits während des vergangenen Jahres mehrere Meldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt sowie Bürgerinnen und Bürgern vorliegen.

Außerdem ließen die Vandalen im Gebiet um den Ruhrtalradweg größere Mengen an Müll zurück.