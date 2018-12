Wandhofener Urgestein feierte 75. Geburtstag

Wandhofen. Dieter Schmikowski hat am Mittwoch seinen 75. Geburtstag gefeiert. Ein echtes Urgestein. So nennt man Menschen, die fest verwurzelt sind und auch heute noch kraftvoll auftreten können. So wie Dieter Schmikowski. „Wer den Schmikowski nicht kennt, hat das Leben verpennt“, sagen sie in Wandhofen. Dort lebt schon seit 1976, also seit 42 Jahren. Ja, man kann auch als „Nichteingeborener“ zum Urgestein werden, vor allem, wenn man so viel fürs öffentliche Leben geleistet hat wie Dieter Schmikowski.

König, Vorsitzender und Oberst

So hat er dem Bürgerschützenverein „Königreich“ Wandhofen sein Gesicht verliehen. Er war auch schon König im Dorf (von 1985 bis 89), war Geschäftsführer im Schützenvorstand und 18 Jahre lang sein Vorsitzender. Heute ist Dieter Schmikowski Oberst im Verein und als solcher immer noch schneidig.

Bundesverdienstkreuz

Schmikowski ist durch und durch Wandhofener. 2008 rettete er die örtliche Feuerwehr – mit durchaus nervtötendem Einsatz. 2006 gründete er die Dorfgemeinschaft Wandhofen und damit den Zusammenschluss aller Wandhofener Vereine. Im Sommer wird es schon das achte Fest dieser Gemeinschaft geben. Schon 2005 hat man den besonderen Einsatz Dieter Schmikowskis mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

Einsatz für den Friedhof

Zuletzt hat sich Dieter Schmikowski an die Spitze einer Bewegung gesetzt, die sich den Erhalt des Wandhofener Friedhofs zur Aufgabe gemacht hat. Seinem energischen Einsatz ist es zu verdanken, dass der Friedhof nun in Eigenregie gepflegt und gehegt wird – Hacke und Schüppe waren in diesem Jahr nahezu ständige Begleiterinnen von „Opa Dieter“.

So nennt man ihn auf dem Wandhofener Weihnachtsmarkt, wo er alle Jahre wieder den kleinen Wandhofenerinnen und Wandhofenern aus Kinderbüchern Weihnachtliches vorliest.

Ein politischer Mensch

Dieter Schmikowski wurde groß in Schwerte-Ost. Friedrich-Kayser-Schule, Wittekindschule und Friedrich-Bährens-Gymnasium waren die schulischen Stationen. Drei Jahre diente er der Bundeswehr als Kampfschwimmer. Der studierte Bauingenieur arbeitete 30 Jahre lang für die Firma Pahl im Fenster- und Fassadenbau. Dieter Schmikowski ist auch heute noch ein politischer Mensch, trat 1966 in die SPD ein und saß 25 Jahre für diese Partei im Rat der Stadt Schwerte.

Dass Dieter Schmikowski auch ausgesprochen taktvoll sein kann, zeigte er in jungen Jahren, als er als Schlagzeuger im Tanz- und Showorchester Werner Schmitz und in der Massino-Band seine Brötchen verdiente.

Am Mittwoch wurde Dieter Schmikowski 75 Jahre jung. Den Ehrentag ließ er ganz geruhsam angehen, gemeinsam mit Ilona Lammert, seit gut 45 Jahren die Frau an seiner Seite ist. Aber an einer Runde im Königreich wird der Herr Oberst wohl doch nicht vorbeikommen…