Weihnachtsstimmung in Wandhofen

Wandhofen. Am dritten Adventswochenende lädt der Bürgerschützenverein 1628 „Königreich Wandhofen“ bereits zum 11. Mal zu einem kleinen, besinnlichen Weihnachtsmarkt auf den Festplatz an der Wandhofener Straße ein. Auf diesen familiären Markt kurz vor dem Heiligen Abend freuen sich schon viele Wandhofener und Gäste aus näheren Umgebung.

In dem kleinen Dorf aus Holzhütten rund um die große Tanne, die in diesem Jahr aus dem Garten von Monika Freudenreich stammt, können an diesem Wochenende ab 14 Uhr weihnachtliche Dekoartikel, Bastelarbeiten und Handwerkskunst erworben werden.

Beginn heute um 15 Uhr

Traditionell werden die Kinder der Kindertagesstätte Wandhofen am heutigen Samstag um 15 Uhr den Baum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck verzieren und damit den Weihnachtsmarkt eröffnen. Ab 17 Uhr sorgt der Männerchor Westhofen für weihnachtliche Stimmung. Die jungen Besucher können Stockbrot backen und dabei am Lagerfeuer den Geschichten von Opa Dieter lauschen.

Am Sonntag werden ab 15 Uhr „Die Tippelbrüder“ aus Hagen die Besucher mit weihnachtlicher Blasmusik auf den Besuch des Nikolauses vorbereiten. Dieser hat sein Erscheinen für 17 Uhr angekündigt, um wieder kleine Weihnachtstüten an die Kinder zu verteilen. An beiden Tagen können bei den Jungschützen des BSV frischgeschlagene Weihnachtsbäume aus dem Sauerland erworben werden.

Im beheizten Zelt lädt das berühmte Kuchenbuffet der Wandhofener Frauen zum Verweilen und einen Plausch mit Freunden und Bekannten ein. Dazu gibt es Glühwein, Eierpunsch, Kaltgetränke und weitere Spezialitäten.

Lieber gemütlich

„Wir haben in diesem Jahr bewusst kein großes Bühnenprogramm aufgeboten“, so Frank Kayser vom ausrichtenden Schützenverein. „Vielmehr möchten wir dem Trend ‚höher, schneller, weiter‘, wie er inzwischen auf vielen Weihnachtsmärkten vorherrscht, entgegentreten und den Besuchern hier in Wandhofen Zeit und Ruhe bieten. Mit der Familie kann man hier gemütlich einen Glühwein trinken, Gespräche führen, Freunde treffen und ein paar schöne Stunden verleben.“