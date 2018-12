Wildes Fest vor Heiligabend – Tickets zu gewinnen

Schwerte. Die Erfolge der vergangenen Jahre schreien geradezu nach einer Wiederholung: In Kürze steht die nunmehr vierte Neuauflage der „Wild Christmas“ bevor. Am Sonntag, 23. Dezember, teilen sich dann die beiden erfolgreichsten Schwerter Cover-Bands, K.R.A.S.S. und Soulfingers, wieder die Rohrmeisterei-Bühne in Halle 3. Und über 900 Schwerterinnen und Schwerter feiern mit – Ehrensache am letzten Tag vor Heiligabend. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Vor der großen Weihnachtsshow haben die insgesamt 17 Musiker beider Bands ihre „Plattenschränke“ ausgemistet und neue Songs ins Programm aufgenommen. Aber auch Altbewährtes wird wieder zu hören sein.

Klar ist: Langeweile kommt auch beim vierten gemeinsamen Konzert von K.R.A.S.S. und Soulfingers nicht auf. „Wir proben ja auch nur kurz vorher, da bleibt der Sound frisch“, sagt Theo Spanke. Stefan Bauer ergänzt: „Und wir können uns gegenseitig immer wieder neu überraschen!“

Schon ein Pflichttermin

Ein Fixpunkt wird abermals die Bar auf der Bühne sein, wo „Elle“ wie gewohnt alles unter Kontrolle hat. Die Bar wird von den Musikern angesteuert, die gerade nicht in Aktion sind, aber ihren Freunden dennoch im Mittelpunkt des Geschehens zuhören möchten. Und dann wird wieder gemeinsam in die Tasten und Saiten gegriffen. Das Spiel der beiden Bands begeistert das Publikum immer wieder. Und deshalb ist die Weihnachtssause vor Heiligabend zu einem Pflichttermin geworden, die vor den Feiertagen noch mal richtig abfeiern wollen.

Traditioneller Schlussakt ist dann der Weihnachtsklassiker „O du Fröhliche“, den Publikum und Musiker gemeinsam anstimmen werden. Und spätestens dann wird einem richtig warm ums Herz. Bereits jetzt läuft der Ticketverkauf auf Hochtouren. Lange sollte man nicht mehr warten. Der Eintritt kostet 23 Euro im Vorverkauf und 27 Euro an der Abendkasse. Tickets sind direkt in der Rohrmeisterei oder unter www.rohrmeisterei-schwerte.de erhältlich.

Tickets gewinnen

Die Rohrmeisterei als Veranstalter hat dem Wochenkurier Schwerte 3 x 2 Eintrittskarten für die „Wild Christmas“ zur Verfügung gestellt. Wie gewinnen? Ganz einfach eine Mail unter dem Stichwort „Wild Christmas“ an schwerte@wochenkurier.de schicken. Bitte den ganzen Namen und die Adresse angeben, die Daten werden vertraulich behandelt. Einsendeschluss ist Dienstag, 4. Dezember, 12 Uhr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden dann in der kommenden Woche benachrichtigt.

Viel Glück – und viel Spaß bei der wilden Weihnachtsfeier mit K.R.A.S.S. und Soulfingers in der Rohrmeisterei!