Bereit für den 2. Brennholz-Cup

Schwerte. Die letztjährige Premiere des Brennholz-Cups der Holzpfosten Schwerte

05 war ein großer Erfolg. Logisch, dass der Verein die inoffizielle Stadtmeisterschaft für zweite Fußballmannschaften fortsetzt. Am kommenden Freitag, 11. Januar, rollt ab 17.30 Uhr der Ball beim 2. Brennholz-Cup.

Das Turnier findet in diesem Jahr in der Sporthalle im Gänsewinkel statt. Wegen anderer Belegungen konnten die Pfosten diesmal leider nicht wieder in ihr „Wohnzimmer“ Alfred-Berg-Sporthalle. Das stellt die Organisatoren zwar vor einen gewissen logistischen Aufwand – immerhin muss die Bande in den Gänsewinkel transportiert werden -, ansonsten gibt’s aber das gewohnte Programm.

Es wird mit einem Futsalball, Rundumbande und Jugendtoren gespielt, also wie beim Turnier der ersten Mannschaften. Am 2. Brennholz-Cup nehmen die zweiten Mannschaften vom Geisecker SV, von Holzpfosten Schwerte, vom SC Berchum/Garenfeld, vom SC Hennen, von der SG Eintracht Ergste, vom TuS Holzen-Sommerberg und vom VfB Westhofen teil. Hinzu kommen die ersten Mannschaften des FC Schwerte und TuS Wandhofen sowie die dritte Mannschaft des SC Hennen. Absagen mussten leider die zweiten Mannschaften vom ETuS/DJK und VfL Schwerte.

Der Sieger soll gegen Mitternacht ermittelt worden sein. Zunächst wird in zwei Fünfergruppen die Vorrunde ausgespielt. Nach den Platzierungsschießen um die Ränge 9, 7 und 5 folgen die beiden Halbfinals, das Platzierungsschießen um Rang 3 und schließlich das Finale. Sollte es bei einem Neunmeterschießen nach fünf Schützen unentschieden stehen, wird der Sieger traditionell per Stein-Schere-Papier ermittelt.

Abseits des Feldes bietet der Verein neben Pommes und Currywurst diesmal auch Gyros an. Die Spieler können sich auf eine Bar mit Obst und isotonischen Getränken freuen. Das Endspiel wird mit Kommentar auf der Facebook-Seite der Holzpfosten gestreamt. Die Hälfte des Turniergewinnes wird wie im letzten Jahr und auch bei der Variante im Sommer der Neven-Subotic-Stiftung gespendet.