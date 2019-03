Hagen. Beim diesjährigen Kinderleichtathletik-Sportfest für die Jahrgänge U8-U12 belegten die jungen Athleten des TSV Hagen 1860 sehr gute Platzierungen. In der Matthias-Grothe- Halle in Iserlohn belegten die U10-Mannschaften im stark besetzten Achter-Feld die Plätze eins und fünf. Die U12-Mannschaften des TSV Hagen 1860 wurden am Ende eines ereignisreichen Tages Zweiter und Vierter.

