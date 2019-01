Sparkasse Hagen/Herdecke fördert Jugendbasketball in der Saison 2018/2019 mit 38.000 Euro

Hagen. Seit 2004 unterstützt die Sparkasse mit ihrer Jugendbasketballförderung die

Nachwuchsarbeit in den Hagener Basketballvereinen. Jedes Jahr profitieren ungefähr 1.000 Kinder von dem kontinuierlichen und nachhaltigen Engagement. Für die Planungssicherheit aller Beteiligten wird die Förderung, ohne die vieles in den Vereinen nicht möglich wäre, jeweils für mehrere Jahre zugesagt, zuletzt für die Jahre 2017 bis 2019.

Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hagen/Herdecke, überreichte im Rahmen des obligatorischen Jahresgespräches im Sparkassen-Karree einen symbolischen Scheck über 38.000 Euro für die Saison 2018/2019 an die Vertreter der teilnehmenden Vereine, insgesamt sieben mit acht Abteilungen.

Damit werden seit Förderbeginn bis zum Ende der Saison 2018/2019 über 600.000 Euro an die Vereine geflossen sein.

Der Sparkassen-Cup 2019, bei dem man sich von der Qualität und dem Erfolg der Nachwuchsarbeit in den Vereinen überzeugen kann, ist schon in Planung. Traditionell findet das jährliche U12-Turnier am 3. Oktober statt, in diesem Jahr in der Rundturnhalle Haspe. Ausrichter ist – übrigens als kleinster am Förderprojekt teilnehmender Verein – Fortuna Hagen. Diesen Termin sollte man sich als Basketballfan auf jeden Fall vormerken.