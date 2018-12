Einsatz der Bundespolizei am Hauptbahnhof

Hagen. Am Freitagabend, 30. November, gegen 18:00 Uhr, wurde der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof eine verwirrte Person gemeldet. Als Einsatzkräfte den 39-jährigen Hagener überprüften stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen Hagener gleich zwei Haftbefehle und zwei Aufenthaltsermittlungen vor. Bundespolizisten lieferten ihn in die JVA ein.

Das Amtsgericht in Dortmund hatte ihn wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 900,- Euro verurteilt. Wegen Beförderungserschleichung wurde er ebenfalls vom Dortmunder Amtsgericht zu 1.200,- Euro Geldstrafe verurteilt. Gezahlt hatte er die geforderten Beträge offensichtlich nie.

Zudem suchten die Staatsanwaltschaften in Hagen und Dortmund nach dem Mann, weil er mit einer Körperverletzung und Diebstahl in Verbindung gebracht wird. Den Behörden wurde daraufhin sein Aufenthaltsort mitgeteilt. Dieser befindet sich aktuell in der Hagener JVA.

Dort muss der 39-Jährige die beiden Ersatzfreiheitsstrafen von 40 und 30 Tagen „absitzen“, weil er die Geldstrafen nicht zahlen konnte.