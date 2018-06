Wetter. (ots/Red.) Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montag, 25. Juni, bei einem Verkehrsunfall in Wetter verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor hatte ein 36-jähriger Fordfahrer aus Wetter den Mann beim Linksabbiegen von der Markstraße in die Schmiedestraße übersehen. Der Radler war auf der Schmiedestraße in Richtung Gevelsberg unterwegs.