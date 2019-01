Wohlfühlen beginnt schon an der Haustür

Schwerte. (epr) Stimmungsvolle Beleuchtung wirkt sich positiv auf unsere Psyche aus. Warum also nicht dem Eigenheim mit einer Haustürfüllung zu einem einladenden Charakter verhelfen? Der Clou einer „Made in Germany“-Haustürfüllungen besteht in raffinierten LED-Lichtbändern, die in den Randverbund des Glases integriert sind und viele winzige Leuchtdioden beinhalten. Insbesondere einer sandgestrahlten Verglasung verleihen die LEDs einen effektvollen Charme, da mattiertes Glas transparente und matte Stellen in harmonischer Form miteinander vereint und somit in Kombination mit der innovativen LED-Beleuchtung umso ausdrucksstärker wirkt.

Griffstange und -schale, Außengriff oder Designsockel sind ebenfalls mit LED-Beleuchtung erhältlich und runden das strahlende Gesamtpaket gekonnt ab. Übrigens: Da die meisten Einbrüche statistisch gesehen in den dunkleren Monaten stattfinden, können Hausbesitzer mit einer illuminierten Tür außerdem ein zusätzliches Plus an Sicherheit verbuchen.