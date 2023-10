Was ist ein Capo?

Capos werden in verschiedenen Musikgenres wie Folk, Country und Rock verwendet, um bestimmte Klangfarben und Stile zu erzeugen. In der Folk-Musik betonen sie bestimmte Akkorde und Melodien, in der Country-Musik erzeugen sie charakteristische Klangfarben und Spieltechniken, und in der Rockmusik tragen sie zur Erzeugung von Riffs und Powerchords bei.