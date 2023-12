Was ist ein CTA?

In diesem Artikel werden wir über CTAs (Call-to-Actions) sprechen und was sie sind und wie sie in der digitalen Marketingwelt verwendet werden.

Warum sind CTAs wichtig?

CTAs sind entscheidend, um Besucher einer Website oder Nutzer einer Anzeige zum Handeln zu bewegen. Sie dienen als Aufforderung, eine bestimmte Aktion auszuführen, wie beispielsweise einen Kauf tätigen, sich für einen Newsletter anmelden oder eine kostenlose Testversion starten. CTAs helfen dabei, Conversions zu steigern, indem sie die Aufmerksamkeit der Benutzer auf eine bestimmte Handlung lenken und ihnen den nächsten Schritt aufzeigen. Durch gut platzierte und ansprechend gestaltete CTAs kann der Umsatz gesteigert werden, da sie den Benutzern klare Anweisungen geben und sie dazu ermutigen, aktiv zu werden.

Arten von CTAs

Es gibt verschiedene Arten von CTAs, die je nach Ziel und Plattform verwendet werden können. Einige Beispiele sind Text-CTAs, Bild-CTAs und Formular-CTAs.

Text-CTAs sind kurze, prägnante Sätze oder Wörter, die den Benutzer dazu auffordern, eine bestimmte Aktion auszuführen, z. B. „Jetzt kaufen“ oder „Kostenlose Testversion starten“. Diese Art von CTA wird oft in Form von Buttons oder Links auf einer Website platziert, um den Benutzer dazu zu bewegen, eine gewünschte Handlung auszuführen.

Bild-CTAs verwenden visuelle Elemente wie Bilder oder Grafiken, um den Benutzer zum Handeln zu bewegen. Sie können in Form von Bannern, Pop-ups oder Infografiken erscheinen. Diese Art von CTA ist besonders effektiv, um Aufmerksamkeit zu erregen und den Benutzer zum Klicken oder Interagieren zu animieren.

Formular-CTAs sind CTAs, die den Benutzer auffordern, ein bestimmtes Formular auszufüllen, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Anfrage zu stellen. Diese Art von CTA wird oft in Lead-Generierungsstrategien verwendet, um potenzielle Kunden zu erfassen und ihnen einen Mehrwert anzubieten.

Art von CTA Beschreibung Text-CTAs Kurze, prägnante Sätze oder Wörter, die den Benutzer zum Handeln auffordern. Bild-CTAs Verwenden visueller Elemente wie Bilder oder Grafiken, um den Benutzer zum Handeln zu bewegen. Formular-CTAs Fordern den Benutzer auf, ein bestimmtes Formular auszufüllen.

Text-CTAs

Text-CTAs sind kurze, prägnante Sätze oder Wörter, die den Benutzer dazu auffordern, eine bestimmte Aktion auszuführen, z. B. „Jetzt kaufen“ oder „Kostenlose Testversion starten“. Sie sind eine effektive Methode, um die Aufmerksamkeit der Besucher zu gewinnen und sie zur gewünschten Handlung zu bewegen. Durch die Verwendung von klaren und überzeugenden Worten können Text-CTAs die Conversions auf einer Website erhöhen und den Umsatz steigern.

Jetzt kaufen

Jetzt kaufen ist ein Text-CTA, der den Benutzer dazu auffordert, eine bestimmte Aktion auszuführen. Es ist eine direkte und klare Handlungsaufforderung, die den Nutzer dazu ermutigt, einen Kauf zu tätigen. Durch den Einsatz dieses CTA wird dem Besucher die Möglichkeit gegeben, sofort zu handeln und das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung zu erwerben.

oder

Ein CTA (Call-to-Action) ist eine Aufforderung an den Besucher einer Website oder den Nutzer einer Anzeige, eine bestimmte Handlung auszuführen. CTAs sind von großer Bedeutung, um Conversions zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. Sie dienen als Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem potenziellen Kunden und sollen den Benutzer dazu motivieren, weiter zu interagieren.

Es gibt verschiedene Arten von CTAs, die je nach Ziel und Plattform eingesetzt werden können. Text-CTAs sind kurze, prägnante Sätze oder Wörter, die den Benutzer direkt ansprechen und zu einer bestimmten Aktion auffordern. Beispiele für Text-CTAs sind „Jetzt kaufen“ oder „Kostenlose Testversion starten“.

Button-CTAs sind eine häufige Art von Text-CTAs und werden oft als auffällige Schaltflächen mit einer klaren Handlungsaufforderung gestaltet. Sie ziehen die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich und animieren ihn dazu, auf den Button zu klicken und die gewünschte Aktion auszuführen. Link-CTAs sind Text-CTAs, die als Hyperlinks formatiert sind und den Benutzer zu einer anderen Seite oder einem anderen Abschnitt der Website führen.

Bild-CTAs verwenden visuelle Elemente wie Bilder oder Grafiken, um den Benutzer zum Handeln zu bewegen. Sie können in Form von Bannern, Pop-ups oder Infografiken erscheinen und sollen die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich ziehen. Durch ihre visuelle Gestaltung und klare Handlungsaufforderung erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer die gewünschte Aktion ausführt.

Um effektive CTAs zu erstellen, gibt es einige bewährte Methoden. Dazu gehören die Verwendung von aktionsorientierten Verben, die Schaffung von Dringlichkeit und das Platzieren der CTAs an gut sichtbaren Stellen auf der Website. Ein gut gestalteter CTA sollte klar kommunizieren, was von dem Benutzer erwartet wird und warum er die Aktion ausführen sollte.

Kostenlose Testversion starten

Wenn Sie neugierig sind und sehen möchten, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie unbedingt eine kostenlose Testversion starten. Eine kostenlose Testversion ermöglicht es Ihnen, das Produkt oder die Dienstleistung aus erster Hand zu erleben, ohne sofort eine finanzielle Verpflichtung einzugehen. Sie können die Funktionen und Vorteile des Produkts kennenlernen und entscheiden, ob es Ihren Anforderungen entspricht.

.

CTAs sind entscheidend, um Besucher einer Website oder Nutzer einer Anzeige zum Handeln zu bewegen. Sie helfen dabei, Conversions zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. CTAs können in verschiedenen Formen auftreten, je nach Ziel und Plattform. Einige Beispiele sind Text-CTAs, Bild-CTAs und Formular-CTAs.

Text-CTAs sind kurze, prägnante Sätze oder Wörter, die den Benutzer dazu auffordern, eine bestimmte Aktion auszuführen. Zum Beispiel können Text-CTAs wie „Jetzt kaufen“ oder „Kostenlose Testversion starten“ formuliert sein. Button-CTAs sind eine häufige Art von Text-CTAs und werden oft als auffällige Schaltflächen mit einer klaren Handlungsaufforderung gestaltet. Link-CTAs sind Text-CTAs, die als Hyperlinks formatiert sind und den Benutzer zu einer anderen Seite oder einem anderen Abschnitt der Website führen.

Bild-CTAs verwenden visuelle Elemente wie Bilder oder Grafiken, um den Benutzer zum Handeln zu bewegen. Sie können in Form von Bannern, Pop-ups oder Infografiken erscheinen. Um effektive CTAs zu erstellen, gibt es einige bewährte Methoden. Dazu gehört die Verwendung von aktionsorientierten Verben, um den Benutzer zum Handeln zu motivieren. Es ist auch wichtig, Dringlichkeit zu schaffen, indem beispielsweise zeitlich begrenzte Angebote oder begrenzte Stückzahlen betont werden. Darüber hinaus sollten CTAs an gut sichtbaren Stellen auf der Website platziert werden, um sicherzustellen, dass sie von den Besuchern nicht übersehen werden.

Button-CTAs

Button-CTAs sind eine häufige Art von Text-CTAs und werden oft als auffällige Schaltflächen mit einer klaren Handlungsaufforderung gestaltet. Sie sind in der Regel farblich hervorgehoben und enthalten einen prägnanten Text, der den Benutzer direkt zum gewünschten Ziel führt. Button-CTAs können beispielsweise verwendet werden, um den Benutzer zum Kauf eines Produkts aufzufordern, sich für einen Newsletter anzumelden oder weitere Informationen anzufordern. Sie sind ein effektives Werkzeug, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu gewinnen und ihn zur gewünschten Aktion zu bewegen.

Link-CTAs

Link-CTAs sind eine Art von Text-CTAs, die als Hyperlinks formatiert sind und den Benutzer zu einer anderen Seite oder einem anderen Abschnitt der Website führen. Sie werden oft verwendet, um den Benutzer auf relevante Inhalte oder Angebote weiterzuleiten und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Mit Link-CTAs können Sie den Benutzer direkt zu einer Zielseite führen, auf der er weitere Informationen erhalten oder eine gewünschte Aktion ausführen kann. Sie können beispielsweise einen Link-CTA verwenden, um den Benutzer zu einer Produktseite zu führen, auf der er das Produkt kaufen kann, oder zu einem Blogbeitrag, der weitere Informationen zu einem bestimmten Thema bietet.

Es ist wichtig, dass Link-CTAs klar und ansprechend gestaltet sind, damit der Benutzer sofort erkennt, dass es sich um einen Link handelt und wohin er führt. Sie sollten auffällig platziert sein und sich visuell von anderen Texten auf der Website abheben. Außerdem sollten sie einen klaren und prägnanten Text enthalten, der den Benutzer dazu auffordert, auf den Link zu klicken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Link-CTAs ist die Verwendung relevanter Ankertexte. Der Ankertext sollte den Benutzer darüber informieren, was ihn erwartet, wenn er auf den Link klickt. Es ist ratsam, klare und aussagekräftige Wörter oder Sätze zu verwenden, die den Benutzer dazu ermutigen, auf den Link zu klicken.

Um die Effektivität von Link-CTAs zu maximieren, sollten sie auch auf mobilen Geräten gut sichtbar und benutzerfreundlich sein. Dies bedeutet, dass sie ausreichend groß und leicht zu tippen sein sollten, um ein versehentliches Anklicken zu vermeiden.

Insgesamt sind Link-CTAs ein unverzichtbares Element in der digitalen Marketingwelt, da sie den Benutzer dazu ermutigen, auf relevante Inhalte zuzugreifen und bestimmte Aktionen auszuführen. Durch die Verwendung von Link-CTAs können Unternehmen ihre Conversions steigern und die Benutzererfahrung verbessern.

Bild-CTAs

Bild-CTAs sind eine weitere beliebte Art von CTAs, die visuelle Elemente wie Bilder oder Grafiken verwenden, um den Benutzer zum Handeln zu bewegen. Sie können in verschiedenen Formen auftreten, wie zum Beispiel als auffällige Banner, die auf der Website platziert sind und die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich ziehen. Diese Banner können auch als Pop-ups erscheinen, die dem Benutzer eine klare Handlungsaufforderung geben.

Ein weiteres Beispiel für Bild-CTAs sind Infografiken, die komplexe Informationen auf visuell ansprechende Weise präsentieren. Diese Infografiken können auf der Website platziert werden und den Benutzer dazu auffordern, weitere Informationen anzufordern oder sich für einen Newsletter anzumelden. Durch die Verwendung von Bildern oder Grafiken können Bild-CTAs eine starke visuelle Wirkung erzeugen und die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich ziehen.

Es ist wichtig, dass Bild-CTAs gut gestaltet und ansprechend sind, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die visuellen Elemente sollten zum Inhalt der CTA passen und eine klare Handlungsaufforderung enthalten. Außerdem sollten sie an gut sichtbaren Stellen auf der Website platziert werden, um sicherzustellen, dass sie vom Benutzer nicht übersehen werden.

Best Practices für CTAs

Um effektive CTAs zu erstellen, gibt es einige bewährte Methoden, die Sie beachten sollten. Eine Möglichkeit besteht darin, aktionsorientierte Verben zu verwenden, um den Benutzer zur gewünschten Aktion zu bewegen. Verwenden Sie zum Beispiel Wörter wie „Jetzt kaufen“, „Jetzt anmelden“ oder „Jetzt herunterladen“, um den Benutzer direkt anzusprechen und zum Handeln zu motivieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Schaffen von Dringlichkeit. Indem Sie eine bestimmte Frist oder ein begrenztes Angebot angeben, erzeugen Sie ein Gefühl der Eile beim Benutzer und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass er auf den CTA klickt. Verwenden Sie zum Beispiel Formulierungen wie „Nur für begrenzte Zeit verfügbar“ oder „Jetzt zugreifen, bevor es zu spät ist“.

Die Platzierung der CTAs an gut sichtbaren Stellen auf der Website ist ebenfalls entscheidend. Stellen Sie sicher, dass der CTA deutlich sichtbar ist und sich an einer Stelle befindet, an der der Benutzer ihn leicht finden kann. Idealerweise platzieren Sie den CTA in der Nähe relevanter Inhalte oder am Ende einer Seite, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erfassen und ihn zur gewünschten Aktion zu führen.

Häufig gestellte Fragen