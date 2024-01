Was ist ein Datenschutzbeauftragter?

Ein Datenschutzbeauftragter ist für die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes in einem Unternehmen verantwortlich. Er berät bei datenschutzrechtlichen Fragen und unterstützt bei der Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen.

Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist in bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschrieben, insbesondere wenn ein Unternehmen personenbezogene Daten in großem Umfang verarbeitet. Es ist empfehlenswert, sich über die genauen gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land zu informieren.