Was ist ein Dekubitus?

In diesem Artikel werden wir über Dekubitus sprechen und was es ist. Dekubitus, auch bekannt als Druckgeschwür oder Wundliegen, ist eine Hauterkrankung, die durch langanhaltenden Druck auf die Haut und das darunterliegende Gewebe entsteht. Es betrifft in der Regel Menschen, die längere Zeit im Bett liegen oder im Rollstuhl sitzen. Die Haut wird dabei nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt, was zu Gewebeschäden führen kann.

Dekubitus kann zu verschiedenen Symptomen führen, wie Rötungen, Schmerzen und Geschwüren auf der Haut. Es ist wichtig, diese Symptome frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden. Durch regelmäßiges Umlagern und die Verwendung von speziellen Hilfsmitteln zur Druckentlastung kann Dekubitus häufig verhindert werden. Es ist auch wichtig, eine gute Hautpflege zu gewährleisten und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, um die Hautgesundheit zu fördern.

Wenn Sie mehr über Dekubitus erfahren möchten, lesen Sie weiter in diesem Artikel, in dem wir die Ursachen, Symptome und Präventionsmaßnahmen im Detail besprechen werden.

Ursachen

Dekubitus entsteht durch Druck auf die Haut und das darunterliegende Gewebe. Es kann durch langes Liegen oder Sitzen entstehen. Wenn eine Person über einen längeren Zeitraum in derselben Position verharrt, kann der Druck auf bestimmte Körperstellen wie Gesäß, Rücken, Fersen oder Ellbogen zu Schäden führen. Dieser Druck führt zu einer Beeinträchtigung der Durchblutung und einer Minderung der Sauerstoffversorgung des Gewebes. Dadurch können sich Geschwüre bilden, die als Dekubitus bekannt sind.

Es gibt bestimmte Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung von Dekubitus erhöhen können. Dazu gehören unter anderem eine schlechte Ernährung, Dehydratation, reduzierte Mobilität, Inkontinenz, schlechte Hygiene und bestimmte medizinische Zustände wie Diabetes oder Durchblutungsstörungen. Es ist wichtig, diese Risikofaktoren zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um Dekubitus zu verhindern.

Symptome

Ein Dekubitus kann verschiedene Symptome auf der Haut verursachen. Dazu gehören Rötungen, Schmerzen und Geschwüre. Diese Symptome treten aufgrund des Drucks auf die Haut und das darunterliegende Gewebe auf. Es ist wichtig, diese Symptome frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um Komplikationen zu vermeiden.

Um die Symptome eines Dekubitus zu erkennen, sollten regelmäßige Hautkontrollen durchgeführt werden. Achten Sie auf Rötungen oder Verfärbungen der Haut, insbesondere an Stellen, die einem erhöhten Druck ausgesetzt sind. Schmerzen können ein weiteres Anzeichen für einen Dekubitus sein. Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden an bestimmten Stellen verspüren, sollten Sie dies ernst nehmen und einen Arzt aufsuchen.

Wenn ein Dekubitus nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, können sich Geschwüre auf der Haut entwickeln. Diese Geschwüre können tief sein und schwierig zu heilen sein. Sie können auch Infektionen verursachen und das Risiko von Komplikationen erhöhen. Daher ist es wichtig, Symptome frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Behandlung einzuleiten.

Prävention

Um Dekubitus zu verhindern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Eine regelmäßige Umlagerung ist dabei besonders wichtig. Durch regelmäßiges Wechseln der Position wird der Druck auf die Haut und das Gewebe reduziert. Es empfiehlt sich, alle zwei Stunden die Position zu verändern, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.

Zusätzlich zur regelmäßigen Umlagerung können spezielle Hilfsmittel zur Druckentlastung eingesetzt werden. Hierzu gehören zum Beispiel Lagerungskissen, Matratzen mit Druckentlastungsfunktion oder spezielle Auflagen. Diese Hilfsmittel sorgen dafür, dass der Druck auf bestimmte Körperbereiche reduziert wird und somit das Risiko für die Entstehung von Dekubitus verringert wird.

Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen konsequent und regelmäßig umgesetzt werden, um eine effektive Prävention von Dekubitus zu erreichen. Eine gute Pflege und Aufmerksamkeit für gefährdete Hautbereiche sind entscheidend, um das Risiko für Dekubitus zu minimieren.

Häufig gestellte Fragen