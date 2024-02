Was ist ein Digital Creator?

Ein Digital Creator benötigt verschiedene Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören Kenntnisse in der Nutzung von digitalen Tools und Technologien, Kreativität, Kommunikationsfähigkeiten und ein grundlegendes Verständnis für die Zielgruppe. Ein Digital Creator sollte auch in der Lage sein, Trends in der digitalen Welt zu erkennen und sich an neue Entwicklungen anzupassen.