Was ist eine Babyklappe?

Ja, Babyklappen sind in Deutschland legal. Allerdings gibt es bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen, um den Schutz der Kinder zu gewährleisten.

Die Babys, die in Babyklappen abgelegt werden, werden von medizinischem Personal übernommen und versorgt. Anschließend werden sie in Pflegefamilien untergebracht oder zur Adoption freigegeben.

Nein, in der Regel haben Eltern, die ihr Kind in einer Babyklappe abgegeben haben, keine Möglichkeit, es später zurückzufordern. Die Entscheidung, das Kind zur Adoption freizugeben, wird in solchen Fällen von den zuständigen Behörden getroffen.