Was ist eine Bandscheibenprotrusion?

Bei einer Bandscheibenprotrusion handelt es sich um einen Zustand, bei dem sich eine Bandscheibe in der Wirbelsäule nach außen wölbt. Dies kann zu Druck auf die umliegenden Nerven führen und verschiedene Symptome verursachen.

Typische Symptome einer Bandscheibenprotrusion sind Rückenschmerzen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Extremitäten und eingeschränkte Beweglichkeit. In einigen Fällen können auch Schmerzen oder Schwäche in den Armen oder Beinen auftreten.