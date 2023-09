Aufstiegschancen im Job erhöhen – so helfen Fortbildungen

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass in verschiedenen Branchen klaffende Leere in den Büroräumen vorhanden ist, die nun nach und nach wieder gefüllt werden müssen. Vor allem in der Gastronomie- und Reisebranche zeichnet sich jetzt auch endlich wieder ein leichter Aufwärtstrend auf dem Jobmarkt ab, sodass es viele Chancen für fähige Fachkräfte gibt.

Eine Weiterbildung im gewünschten Einsatzbereich kann die Chancen am Arbeitsmarkt deutlich erhöhen. Anbieter gibt es dafür so einige und wie beispielsweise hier aus den Udemy Erfahrungen hervorgeht, lassen sich Onlinekurse zur überaus flexibel in den Arbeitsalltag integrieren.

Die Erreichbarkeit ist dabei sowohl vom mobilen Endgerät als auch via nutzerfreundlicher App gegeben, multimediale Streaming Inhalte lassen sich aber auch von zu Hause aus herunterladen und dann unterwegs wiederholen.

Fortbildungskurse im Internet bieten zahlreiche Vorteile

Um die Aufstiegschancen im Job zu erhöhen, muss man sich beim Online Lernen nicht an die Öffnungszeiten lokaler Bildungsanbieter halten. Die Lerninhalte werden über die Server der Online Fortbildungsanbieter in verschiedener Ausführung angeboten. In der Mediathek findet man nach dem Log-in dann sowohl Lernvideos als auch informative Audiodateien sowie das Wesentliche knapp zusammenfassende Handouts. Einige Anbieter von Online-Weiterbildungskursen stellen zudem eine Live-Chat Funktion bereit, sodass man sich während der Kurszeiten jederzeit persönlich mit seinem Coach verbinden kann.

Eine einfache Kommunikation via Messenger oder E-Mail erleichtert das Vorankommen bei auftretenden Fragen, immer häufiger werden zudem Chatbots mit vorgefertigten Antworten auf die häufigsten Nutzeranfragen eingesetzt, um jederzeit für ein selbstständiges Troubleshooting sorgen zu können.

Wie finde und buche ich ein geeignetes Weiterbildungsseminar für die berufliche Karriere?

Wer sich zwischen mehreren Optionen auf der beruflichen Karriereleiter entscheiden muss, kann sich zunächst im Internet über mögliche Qualifikationsangebote informieren. Oft gibt es Paketangebote für Unternehmen, die über eine branchenspezifische Zusammenstellung von Vertiefungsangeboten bestehen.

Die Bandbreite an Angeboten für die persönliche Weiterbildung liefert dabei zahlreiche Themengebiete für viele Branchen, um die Mitbewerber für den neuen Job in der Führungsebene einfach abzuhängen.

Dies sind derzeit besonders gefragte Kursinhalte, wenn man sich im Job neu orientieren möchte:

IT & Software Online-Seminare

Workshops zu aktuellen Marketingthemen und Trends

Online Lösungsansätze für Fragen zur allgemeinen Produktivität am Arbeitsplatz

Schulungen zur persönlichen Entwicklung von Führungskompetenzen

Ausbildung zum Berater für gesunde Ernährung und Fitness

Bei der Auswahl eines geeigneten Weiterbildungskurses kann man darauf achten, welche Konditionen am besten zu den eigenen Lernzielen passen.

Darauf kommt es an beim neuen Online Kurs für die Karriere

Nach dem erfahrenen Start-up Gründer Sercan Kahraman stellt sich nicht selten die Frage, wie man mit seiner Leidenschaft mehr Geld verdienen kann. Hier findet man noch mehr Aussagen des technisch affinen Coaches von Online Kursen, denen Kahraman seit geraumer Zeit auch in der Projektleitung mit seiner Expertise weiterhilft.

Wer sich bei der beruflichen Weiterbildung auf die in jahrelanger Arbeit in der Wirtschaft erworbene Kompetenzen verlässt, kann auf job-relevante Inhalte aus der realen Arbeitswelt vertrauen. Gleichzeitig zeigt die steile Karrierelaufbahn eines gut gebildeten deutschen Profis wie dem jungen Unternehmer aus dem Ruhrpott, wie man sich online als Coach positionieren kann.

So werden Online Kurse im digitalen Zeitalter bezahlt

Einzelne Kursinhalte lassen sich meistens flexibel zusammenstellen, sodass man wirklich nur Kurseinheiten bucht, die für die angestrebte Tätigkeit erforderlich sind. Bei einer Qualifikation im E-Commerce kann es beispielsweise überaus sinnvoll sein, optional einen SEO Kurs zu den spezifischen Inhalten dazu zu buchen.

Aber auch in Fragen der Werbung via Social Media oder durch die immer beliebten Streaming Angebote kann ein Online-Seminar zur persönlichen Qualifikation nicht schaden.

Skalierbare Kostengestaltung mit vielen Zahlungsoptionen

Für die Bezahlung der Online Kurse stehen zahlreiche Bezahlmethoden zur Auswahl, sodass man mit der Firmenkreditkarte ebenso einfach buchen kann wie mit namhaften Zahlungsanbietern. Je nach Art und Länge des finalen Weiterbildungsangebots können auch monatliche Zahlungen vereinbart werden.

Das lohnt sich besonders dann, wenn die berufliche Fortbildung in Teil- oder Vollzeit von zu Hause aus stattfinden soll. In den Gesamtkosten sind meist alle Gebühren für Prüfungszulassungen oder Zertifikate enthalten, eine digitale Version aller Bescheinigungen lässt sich auch in der App des Bildungsdienstleisters einsehen.

So lernt man am besten im digitalen Online Kurs

Wer von zu Hause aus lernen möchte, benötigt ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Wohl nirgendwo sonst lauern so viele Ablenkungsmöglichkeiten wie in den eigenen vier Wänden. Selbst der Weg zur Kaffeemaschine wird im Home-Office gefühlt doppelt so oft zurückgelegt, was sich natürlich auf die Gesamtstudienzeit auswirkt.

Live Vorlesungen gehören bei vielen modernen Online-Weiterbildungskursen zum Angebot dazu, diese Unterrichtseinheiten finden meistens in den Vormittagsstunden statt. Je nach Anbieter ist es aber auch möglich, sich diese Inhalte als Aufzeichnung zum späteren Erarbeiten zukommen zu lassen.

Das bietet zwar den Vorteil einer hohen Flexibilität für Berufstätige oder Studierende, nimmt Lernenden jedoch die Möglichkeit, während einer Vorlesung live zum Dozenten durchgeschaltet zu werden, um eigene Fragen zum Thema stellen zu können.

Vollzeit Weiterbildung mit Präsenzpflicht vs. frei zusammenstellbarer Kurs Module

Möchte man einen Qualifikationskurs ohne Präsenzpflicht buchen, sollte man auf individuell kombinierbare Module achten. Solche Online Kurse stehen meist in rein audiovisueller, begleitend auch in schriftlicher Form zum Lernen bereit, sodass man ganz und gar nach dem eigenen Zeitplan lernen kann.

Beim effektiven Lernen ist es immer wichtig, die Inhalte regelmäßig zu wiederholen und eine gewisse Freude dabei zu empfinden. Das mobile Lernen beim Spazierengehen in der Natur kann durchaus effizienter sein als eine stupide Wiederholung zu Hause im stickigen Home-Office.

Durch die zahlreichen Kursmaterialien wie Tutorials und Dateien mit weiterführenden Hinweisen zu den einzelnen Kursinhalten können auch komplexe Inhalte im Selbststudium leicht verstanden werden. Als Vorbereitung auf eine Prüfung kann es sinnvoll sein, sich noch einmal intensiv mit seinem Lerncoach im Video Call zusammenzusetzen.

Tipps für einen gesunden Einstieg in den neuen Job

Sich beruflich zu verändern, bedeutet in vielen Fällen mehr Stress und weniger Freizeit. Mit unseren praktischen Business Tipps liefern wir unseren Lesern zahlreiche Ideen für einen gesunden Arbeitstag. Eine ausgewogene Ernährung mit vielen natürlichen Vitaminen sollte im neuen Arbeitsumfeld dabei ebenso selbstverständlich sein wie ausreichend Pausen zwischendurch.

Werden diese draußen in der freien Natur zum Spazierengehen genutzt, bekommt man schneller den Kopf frei und kann auch am Nachmittag noch wichtige Entscheidungen in der neuen Abteilung treffen.