eBakery Referenzen: Servicepartner baut Baumarkt JTL-Shop auf

Bauschnell ist eine Marke des sauerländischen Familienunternehmens Ernst Noeke GmbH & Co. KG (NOEKE) mit Sitz in Meschede / Freienohl. Das Unternehmen hat sich auf die Beratung, Lieferung und Service rund um das Thema Bauen spezialisiert und kann auf eine über 70 Jahre alte Firmengeschichte zurückblicken.

Mit dem Onlineshop bauschnell.de stellt NOEKE Kunden einen noch schnelleren Service zur Verfügung. Unterstützung beim Aufbau des Shops erhielt das Unternehmen von der Agentur eBakery®.

Baustoffsortiment von A bis Z

Auf bauschnell.de findet man, alles was für den Bau oder die Renovierung benötigt wird. Neben einem großen Baustoffsortiment bietet der Shop auch Werkzeuge und Maschinen sowie Arbeitsbekleidung, einer großen Anzahl etablierter Marken. Der Name Bauschnell kommt nicht von ungefähr, denn als langjährig in der Branche aktives Unternehmen, weiß die Ernst Noeke GmbH & Co. KG genau, dass Wartezeiten auf Baustellen alles andere als erwünscht sind. Wer bei Bauschnell bestellt, erhält seine Ware schnell und zuverlässig direkt zur Baustelle geliefert.

Kunden, die sich unschlüssig sind oder spezielle Informationen benötigen, können darüber hinaus auf ein Beratungsteam zurückgreifen, die sämtliche Fragen kompetent beantworten können.

Onlineshop auf modernes Nutzerverhalten zugeschnitten

Was für Baustellen gilt, gilt auch für das Laden von Webseiten – Wartezeiten sind nicht erwünscht. Der Onlineshop bauschnell.de ist auf modernes Nutzerverhalten zugeschnitten und bietet eine intuitive Navigation. Die einzelnen Kategorien sind übersichtlich gestaltet und erlauben eine einfache Orientierung. Bei Bedarf lassen sich bestimmte Produkte auch direkt über die integrierte Suchfunktion finden. Zahlreiche Filter und Einstellungsmöglichkeiten, sorgen dafür, dass jeder schnell und unkompliziert das findet, was er für Bau, Sanierung oder Renovierung benötigt.

Weiterhin bietet bauschnell.de eine ganze Reihe von Zahlungsoptionen, sodass jeder seine bevorzugte Zahlungsmethode nutzen kann. Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands innerhalb von 1 bis 2 Werktagen (DHL) oder 4 bis 7 Werktagen (Spedition). Auslandslieferungen treffen innerhalb von 3 bis 7 Werktagen am gewünschten Zielort an.

Professionelle Unterstützung für optimale Ergebnisse

Als Grundlage des Shops dient die E-Commerce Plattform JTL Shop, eine beliebte Shoplösung aus dem Hause JTL Software. Im Vergleich zu vielen anderen Shopsystemen, bietet JTL Shop einige Vorteile, darunter insbesondere die enorme Flexibilität durch zahlreiche Automatisierungsfunktionen und die einfache Erweiterbarkeit. Mit zusätzlichen Plugins kann der Onlineshop ganz auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden.

Unterstützung beim Aufbau und der Einrichtung von bauschnell.de, erhielt die NOEKE GmbH & Co. KG von der eBakery®, einer offiziellen JTL Servicepartner-Agentur. Die Agentur verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im E-Commerce und hat in den vergangenen Jahren zahlreichen Unternehmen und Shopbetreibern zu einem gelungenen Start in den Onlinehandel verholfen, oder bei der Optimierung eines bestehenden Business unterstützt.

T. Douteil, Inhaber der Ernst Noeke GmbH & Co. KG, ist mit dem Ergebnis und den Agenturleistungen mehr als zufrieden: