Handwerker suchen: Die besten Portale im Internet

Die Spülmaschine ist kaputt, die Wände brauchen dringend einen neuen Anstrich, Wasser läuft aus der Waschmaschine. Wer handwerklich auf Level ‚Glühbirne wechseln‘ ist, sollte lieber zum Telefon greifen als zum Schraubschlüssel. Aber bei der ganzen Auswahl kann die Suche schon überfordernd sein. Unten aufgelistet findest du ein paar Portale, die du in Betracht ziehen solltest, wenn du Hilfe brauchst.

Listando

Deutschland hat viele Experten – und das macht sich in den Zahlen bemerkbar, denn auf Listando sind aktuell bereits über 2000 Experten registriert. Auf dem Portal können User Betriebe in ihrer Nähe suchen, Bewertungen und Erfahrungen lesen sowie die Firmen direkt kontaktieren.

Listando verfügt über alle Features wie jedes andere Handwerksportal: die Suche nach seriösen Handwerkern in deiner Nähe, nähere Preisangaben- und Vergleiche, schneller Kontakt zu den Firmen deiner Wahl und verlässliche Bewertungen. Die Preiseinschätzungen sind hier zudem sehr genau, mit detaillierten Artikeln, Auflistungen verschiedenster Auftragsarten- und Variationen sowie potenziellen Mehrkosten, auf die du achten solltest.

Aber während sich viele andere Portale rein auf Suche und Vermittlung beschränken, hat Listando noch einen ganz eigenen Blog-Bereich. Hier findest du nützliche Tipps für den Alltag, spannende DIY-Ideen, unzählige Inspirationen für Heimwerker-Projekte und interessante Lifestyle Hacks. Von Umzugstipps, Preiseinschätzungen verschiedenster Dienstleister bis zu Step-by-Step Anleitungen für DIY-Möbel ist hier ein großes Spektrum an Ideen vertreten.

Ob suchen, stöbern oder inspirieren lassen – hier ist garantiert für jeden etwas dabei!

Myhammer

Bei myhammer stellst du – kostenlos und unverbindlich – deinen Auftrag online. Daraufhin bekommst du Angebote von verschiedenen Handwerkern in deiner Nähe zugesendet, und kannst bequem Preis/Leistung vergleichen. Du kannst dir auch gleich einen Kostenvoranschlag zusenden lassen, indem Arbeitsaufwand, Materialkosten etc., grob aufgelistet sind. Die Bewertungen von anderen Kunden helfen dir außerdem zusätzlich bei der Auswahl.

Zusätzlich: Ein besonderes Feature der Seite ist, dass du auch Fotos zu deinem Auftrag hochladen kannst. So können potentielle Handwerker sich schneller ein Bild von der Situation und noch genauere Angaben bezüglich Kosten machen.

Blauarbeit

Blauarbeit vermittelt mittlerweile seit 15 Jahren Dienstleister in ganz Deutschland. Hier kannst du entweder selbst einen Auftrag erstellen, in dem du genau beschreibst, was dein Anliegen ist, oder dich selbst auf die Suche machen. Egal, ob kleinere Schönheitsreparaturen oder größere Bauprojekte – auf Blauarbeit ist das ganze Spektrum der handwerklichen Tätigkeiten vertreten. Du kannst durch die Profile potentieller Dienstleister stöbern, dir Angebote schicken lassen und dann ganz entspannt den Handwerker deiner Wahl auswählen.

werkenntdenbesten

Erfahrungsberichte und Bewertungen sind das A und O, wenn man nach einem guten Handwerker Ausschau hält. Vor allem, wenn dein Auftrag kein dringender Notfall ist, der schnell behoben werden muss, solltest du dir ein wenig Zeit nehmen, um potentielle Handwerker genauer unter die Lupe zu nehmen. werkenntdenbesten hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Dienstleister wie möglich auf eine Plattform zu stellen, mit dem Ziel, seriöse und genaue Bewertungen zu verschiedenen Firmen zu präsentieren. TÜV zertifiziert garantiert werkenntdenbesten, dass die Bewertungen seriös und echt sind.

Ein Tipp: Wenn du ein Unternehmen oder eine Firma hast, kannst du diese ganz bequem dort eintragen lassen und deine herausragende Leistung von zufriedenen Kunden bewerten lassen. Auf werkenntdenbesten vertreten hast du mehr Chancen auf neue Aufträge.

wirsindhandwerk

Handwerk am Leben erhalten, das Interesse der Jugend fördern und Handwerksberufe qualitativ hochwertig anstatt billiger Massenware anbieten – das sind nur ein paar Punkte, die wirsindhandwerk sich zum Ziel gesetzt hat.

Die Seite ist vor allem für Dienstleister interessant, da man sein Unternehmen dort einfach anmelden und Partner werde kann. Wirsindhandwerk ist eine Empfehlungsplattform für seriöse, verlässliche Betriebe und soll potenziellen Kunden dabei helfen, schneller einen Handwerker oder Betrieb für ihre Bedürfnisse zu finden. Außerdem kooperiert „wirsindhandwerk“ mit führenden Herstellern und Industriepartnern, die alle namentlich auf der Seite aufgelistet sind.