Über kluge Finanzinstrumente, die die Liquidität von Bauunternehmen schützen

Mittelständische Unternehmen im Baugewerbe stehen vor vielen Herausforderungen und finanziellen Schwierigkeiten. Schließlich dauern die meisten Bauprojekte Monate bis mehrere Jahre. Von der Unterzeichnung eines Bauvertrags bis zur endgültigen Fertigstellung vergeht eine lange Zeit. Während dieses Zeitraums muss ein Bauunternehmen seine Liquidität aufrechterhalten und in der Lage sein, Baumaterialien zu kaufen, Löhne an Bauarbeiter zu zahlen, verschiedene Spezialgeräte zu leasen usw. bevor die Abschlussrechnung gestellt werden kann.

Die Auftraggeber wollen sich in der Regel vor finanziellen Risiken schützen und verlangen vom Auftragnehmer Sicherheiten für die Vertragserfüllung und dass alle nach Abschluss der Bauarbeiten festgestellten Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigt werden.

Das beste Finanzinstrument (in diesem Fall eine Versicherung), das ein Bauunternehmen in dieser Situation einsetzen kann, ist eine Kautionsversicherung. Um eine Kautionsversicherung abschließen, sollte sich ein Bauunternehmen an einen zuverlässigen und kompetenten Versicherungsmakler wenden, der die optimale Kautionsversicherung vermitteln kann.

Es gibt Bürgschaften für die unterschiedlichen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen.

Die gängigsten Arten der Kautionsversicherung sind:

Vertragserfüllungsbürgschaft

Mietkautionsbürgschaft für Gewerbe

Leasingbürgschaft

Anzahlungsbürgschaft

Bauhandwerkersicherung

Neben dem Bau von Immobilien ist die Bürgschaftsversicherung auch ein ideales Finanzinstrument beim Bau großer Wind- oder Solarparks oder auch Bergbau.

Die Stellung von Sicherheiten kann bereits bei Ausschreibungen gefordert werden oder ist eine Voraussetzung auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.

Gerade bei großen Bauprojekten, die wie bei Solarparks, stark in die Umwelt eingreifen, gewährleisten Bürgschaftsversicherungen, dass nach Ende der Projektphase das Gelände wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird. Auch wenn das Unternehmen bis dahin nicht mehr insolvent ist.

s gibt Kautionsversicherungen angepasst für die unterschiedlichsten Bereiche und Branchen: Industrie, Bergbau, Bauwesen, Verkehr und andere Sektoren.

Jedes Unternehmen muss potenzielle Risiken berücksichtigen und günstige finanzielle Bedingungen wählen. Ein optimal ausgewähltes Bürgschaftsprodukt schützt die Liquidität und und die Umsetzung von Projekten.