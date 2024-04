Was ist eine AAE-Datei?

AAE-Datei befassen und erklären, was es bedeutet und wie es verwendet wird.

Eine AAE-Datei ist eine Datei, die von Apple verwendet wird, um Änderungen an Fotos oder Videos zu speichern, die mit der Fotos-App auf iOS-Geräten vorgenommen wurden. Es handelt sich um eine Art von Sidecar-Datei, die die Bearbeitungsinformationen enthält. Diese Datei ermöglicht es der Fotos-App, die vorgenommenen Bearbeitungen wiederherzustellen, wenn das Foto oder Video erneut geöffnet wird.

Wenn Sie Änderungen an einem Foto oder Video in der Fotos-App auf einem iOS-Gerät vornehmen, wird automatisch eine AAE-Datei erstellt. Diese Datei enthält die Bearbeitungsschritte und Einstellungen, die auf das Foto oder Video angewendet wurden. Sie speichert Informationen wie Belichtung, Kontrast, Farbkorrektur und andere Bearbeitungseinstellungen.

Es ist wichtig zu beachten, dass AAE-Dateien spezifisch für Apple-Geräte sind und nur von der Fotos-App auf iOS-Geräten gelesen werden können. Wenn Sie ein Foto oder Video mit einer AAE-Datei auf ein anderes Gerät übertragen, werden die Bearbeitungen möglicherweise nicht angezeigt, es sei denn, das Gerät unterstützt das Lesen von AAE-Dateien.

Verwendungszweck

Erstellung einer AAE-Datei

Wenn Sie Änderungen an einem Foto oder Video in der Fotos-App auf einem iOS-Gerät vornehmen, wird automatisch eine AAE-Datei erstellt. Diese Datei enthält die Bearbeitungsschritte und Einstellungen, die auf das Foto oder Video angewendet wurden. Dadurch können Sie später auf die Bearbeitungen zugreifen und sie bei Bedarf ändern oder rückgängig machen.

Die Erstellung einer AAE-Datei erfolgt im Hintergrund, während Sie Ihre Fotos oder Videos bearbeiten. Jeder Schritt, den Sie in der Fotos-App durchführen, wird in der AAE-Datei gespeichert, sodass Sie jederzeit zu einem früheren Bearbeitungszustand zurückkehren können. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie versehentlich eine Änderung vornehmen oder wenn Sie verschiedene Bearbeitungsvarianten ausprobieren möchten.

Inhalt einer AAE-Datei

Wenn Sie Änderungen an einem Foto oder Video in der Fotos-App auf einem iOS-Gerät vornehmen, werden diese Änderungen in einer AAE-Datei gespeichert. Eine AAE-Datei enthält wichtige Informationen wie Belichtung, Kontrast, Farbkorrektur und andere Bearbeitungseinstellungen, die auf das Foto oder Video angewendet wurden. Diese Informationen sind entscheidend, da sie es der Fotos-App ermöglichen, die Bearbeitungen wiederherzustellen, wenn Sie das Foto oder Video erneut öffnen.

Die AAE-Datei fungiert als eine Art Anleitung für die Fotos-App, um die Bearbeitungsschritte und Einstellungen zu reproduzieren. Wenn Sie beispielsweise die Belichtung eines Fotos in der Fotos-App anpassen, speichert die AAE-Datei diese Änderung. Wenn Sie später das Foto erneut öffnen, erkennt die Fotos-App die AAE-Datei und wendet automatisch die zuvor vorgenommenen Bearbeitungen an.

Die AAE-Datei ist also von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ihre Bearbeitungen in der Fotos-App konsistent bleiben. Ohne die AAE-Datei würden Ihre Bearbeitungen nicht gespeichert und das Foto oder Video würde in seiner ursprünglichen Form angezeigt werden.

Kompatibilität

AAE-Dateien sind spezifisch für Apple-Geräte und können nur von der Fotos-App auf iOS-Geräten gelesen werden. Wenn Sie ein Foto oder Video mit einer AAE-Datei auf ein anderes Gerät übertragen, werden die Bearbeitungen möglicherweise nicht angezeigt, es sei denn, das Gerät unterstützt das Lesen von AAE-Dateien.

