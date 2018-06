Gevelsberg. (Red./ce) Die Premiere des Stücks „Der Löwenkönig“ naht. Seit einem halben Jahr üben 32 Kinder und Jugendliche des „Flick Flack Theaters“ unter der Regie von Sabine Masmeier-Wegemann fleißig an dem spannenden, aber auch witzigen Schauspiel. Es zeichnet sich durch Musik, Witz und Romantik, viele verschiedene Charaktere, tolle Kulissen und aufwendige Kostüme aus.

Die Zuschauer folgen dem Löwen Simba auf seiner abenteuerlichen Reise durch die Savanne, treffen seine Freunde und erobern mit viel Witz und Spannung den Königsfelsen.

Aufgeführt wird „Der Löwenkönig“ am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr und am Sonntag, 17. Juni, um 14 Uhr im Zentrum für Kirche und Kultur an der Südstraße in Gevelsberg. Einlass ist jeweils bereits eine Stunde vor Beginn. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder bis 12 Jahren. Karten kann man vorbestellen unter Tel. 02336 / 6445 oder 0172 / 5207710.

Freikarten

Wer Glück hat, kann aber eine von vier Freikarten für jeweils zwei Personen für einen der beiden Aufführungstage gewinnen.

Um sie zu ergattern, reicht eine Postkarte an den Wochenkurier, Mittelstraße 63 in 58285 Gevelsberg. Bitte den eigenen Namen und die eigene Telefonnummer nicht vergessen. Das Stichwort lautet „Löwenkönig“.

Den gleichen Zweck erfüllt eine E-Mail an redaktion-en@wochenkurier.de, aber nur, wenn das Stichwort schon in der Betreffzeile steht. Bitte jeweils gleich den Wunschtermin angeben.

Einsendeschluss ist am kommenden Mittwoch, 6. Juni, um 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.