Nachwuchs im Spotlight: Musical-Projekt startet in Sprockhövel

Sprockhövel. Im März startet das neue Musical-Dance-Projekt im AS-Jugendzentrum Niedersprockhövel an der Eickerstraße. Dafür werden noch tanzbegeisterte Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren gesucht.

Die Proben finden freitags von 18.15 bis 19.45 Uhr (außer in den Ferien) statt. Los geht es am Freitag, 9. März. In zwei zusätzlichen Wochenendworkshops wird intensiv an den darstellerischen Spielszenen, am Bühnenbild und den Kostümen gearbeitet. In den letzten Probeterminen lernen die Jugendlichen, auch die Organisation hinter der Bühne selbstständig zu übernehmen.

Die Premiere ist für den 8.September geplant. Weitere Termine folgen. Das Musicalprojekt ist Teil des Landesprojekts „Kulturrucksack NRW“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Nähere Infos sowie Anmeldungen: Tel. 02324 / 591845 oder per Mail an die Adresse info@jz-niedersprockhoe­vel.de.