Märkische Bank spendet für Luthers Waschsalon

Hagen. Seit vielen Jahren spendet die Märkische Bank zur Weihnachtszeit Geld an soziale Einrichtungen in der Region. Luthers Waschsalon, Körnerstraße 75, wurde bereits in den vergangenen Jahren mit der Weihnachtsspende der Märkischen Bank in Hagen bedacht.

Im Jahr 2018 erhielt die Einrichtung der Diakonie Mark-Ruhr kurz vor Heiligabend erneut 4.000 Euro. Gemeinsam mit dem theologischen Geschäftsführer der Diakonie Mark-Ruhr, Pfarrer Martin Wehn, nahm Einrichtungschefin Ilona Ladwig-Henning den Scheck für die Einrichtung mit Freude entgegen. „Wir sind für die Unterstützung sehr dankbar, für das Jahr 2018 zählen wir mehr als 15.000 Besucher“, sagt sie.

Luthers Waschsalon wendet sich an Wohnungslose, von Wohnungsverlust Bedrohte und Personen in sozialen und psychischen Notlagen. Er bietet neben Frühstück, medizinischer und zahnmedizinischer Ambulanz besonders Möglichkeiten zur Körperpflege und Wäschepflege. Hier finden Menschen Beratung, sowie die Vermittlung und Begleitung zu Behörden, Institutionen und Hilfsangeboten in der Stadt.

Das Angebot basiert auf einer Kombination von Professionalität und Ehrenamt. „Wir haben die Spende sehr gern ein weiteres Mal an Luthers Waschsalon überreicht“, so Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank. „Gerade die Weihnachtsspende ist zur Unterstützung von Initiativen gedacht, die sich der Not in direkter Nachbarschaft annehmen. Da diese leider nicht geringer wird, spenden wir erneut 4.000 Euro.“