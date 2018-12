Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen. In der Commerzbank-Filiale, Elberfelder Straße 47, ereignete sich bereits am 31. Mai ein Diebstahl im Zusammenhang mit einer Bargeldabhebung an einem Geldautomaten.

Ein Mann ließ seine Geldbörse an einem Geldautomaten liegen, während er zu einem Überweisungsautomaten innerhalb der Filiale wechselte. Diesen Umstand nutzte die auf den Lichtbildern abgebildete Person vermutlich aus, nahm die Geldbörse an sich und verließ die Geschäftsstelle. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung des Fotos an.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise werden unter Tel. 02331/986-2066 entgegen genommen.