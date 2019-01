Hagen. Eine unbekannte Frau entwendete am Montag, 12. November, um 14.30 Uhr, aus einem Kaufhaus in der Elberfelder Straße Hagen einen Korb. In diesen legte sie noch weiteres Diebesgut im Wert von über 200 Euro. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung des Fotos an. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die Frau? Hinweise werden unter Tel. 02331 / 9862060 entgegen genommen.

(Foto: Polizei Hagen)